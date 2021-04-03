نشرت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثار حالة من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرت غادة عبد الرازق في المقطع بإطلالة وملامح مختلفة تعود إلى عمليات التجميل التي أجرتها مؤخرا .

وتساءل المتابعون حول سبب ظهورها بهذا الشكل وإجرائها لعمليات تجميل وأعرب الكثير منهم عن استيائهم من هذه الإطلالة والتغير الكبير في شكلها .

فجاءت التعليقات مثل : ” شفايفك مرة كبيرة كترتي البوتكس ” و ” كإنها صناعية ما في شي طبيعي ” و ” رجاء كفاية عمليات تجميل ” و ” ده عبد الرازق فين غادة بقى ” و ” مين دي ” .