كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، كواليس مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة”، والذي عرض عام 2010، أي قبل 11 عامًا من الآن.

وقالت غادة عبد الرازق في لقائها مع قناة “سكاي نيوز العربية”، إنها كانت خائفة في البداية من التزام الفنان حسن يوسف، حيث كانت قلقة أن يرفض السلام عليها بسبب رؤيته الدينية، ولكنها فوجئت به وقد أتى بنفسه ليصافح طاقم العمل باليد.

أضافت بطلة “زهرة وأزواجها الخمسة” أن حسن يوسف كان حريصًا على أن يشاركهم بالحكايات عن كواليس أفلام الزمن الجميل، مشيرة إلى أن مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة”، هو المسلسل الوحيد الذي كانت كواليسه مليئة بالضحك والمزاح والبهجة، وهي من أجمل الكواليس التي عاشتها في حياتها الفنية.

ومسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة”، من بطولة غادة عبد الرازق، حسن يوسف، كريمة مختار، أحمد السعدني، محمد لطفي، عمر حسن يوسف، هناء الشوربجي، هياتم، شمس، رحاب الجمل، عثمان محمد علي، حجاج عبد العظيم، ومن إخراج محمد النقلي، وتأليف مصطفى محرم.