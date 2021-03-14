شاركت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بالبوستر الرسمي الجديد «مسلسل لحم غزال»، الذي انفردت عليه بمفردها وأطلت فيه بالحجاب وأعتمدت مكياج أبرز ملامح وجهها حادة بعض الشئ، وعلّقت: “مسلسل لحم غزال، رمضان 2021، على “Mbc masr”.

«مسلسل لحم غزال» من بطولة غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر وشريف سلامة ومى سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة. ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان 2021، وتدور أحداثه في قالب إجتماعي.

وأدلت الفنانة غادة عبد الرازق، يوم الخميس الموافق 11 مارس، بتصريح غريب بشأن مسلسلها التلفزيوني الجديد “لحم غزال”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021، حيث أكدث عبد الرازق في لقاء لها مع قناة “سكاي نيوز عربية” أن فكرة مسلسلها التلفزيوني الجديد “لحم غزال” المقرر عرضه خلال شهر رمضان “ليست جديدة”.

حيث قالت: “لا أستطيع القول عن المسلسل إنه فكرة جديدة، ولكني رغبت من خلاله في العودة للنجاح الشعبي الذي حققته في مسلسلات “الباطنية” و”عائلة الحاج متولي” و”زهرة وأوزاجها الخمسة”.

من ناحية أخرى، أشادت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في لقائها مع “سكاي نيوز عربية” بالفنانة دينا الشربيني، وقالت عنها إنها “ممثلة شاطرة من العيار التقيل تطور من نفسها وأتمنى لها كل النجاح”.وأضافت عن دينا الشربيني أنها سبقت نجمات جيلها في تقديم البطولة المطلقة.

كما اعتبرت غادة عبد الرازق أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، هي الوحيدة التي استطاعت أن تكون نجمة شباك على غرار الفنانتان نادية الجندي ونبيلة عبيد، ولفتت إلى أن ياسمين عبد العزيز من النجمات التي يتسببن في إضحاكها وأنها تحب كافة أعمالها الفنية.