غادة نافع تكشف عن وصية والدتها الفنانة ” ماجدة الصباحي “

كشفت الفنانة ” غادة نافع ” إبنة الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” في لقاء أجرته مع برنامج ” ET بالعربي ” عن وصية وأمنية والدتها التي قالتها لها قبل وفاتها وكانت تتمنى تحقيقها إلا أن الموت كان له رأي آخر حيث وافتها المنية يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عاما .

وتمثلت تلك الأمنية في أن تلتقي الفنانة الراحلة بالرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .. فقالت غادة نافع : ” كانت نفسها تقابله ” .

وبسؤالها عن مضمون الوصية رفضت غادة الإدلاء بأية تفاصيل وأكدت على إنها لن تطلع أحد غير الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الوصية قائلة : ” هقولها لسيادة الريس بس مش هقولها لحد تاني ” .