هاجمت الممثلة الكويتية، غدير السبتي، مواطنتها الإعلامية مي العيدان، بعد اتهام الأخيرة لها بنقل فيروس كورونا إلى الفنان مشاري البلام الذي يرقد في العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية.

وظهرت “السبتي” في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”، وهي ترد على تلميحات مي العيدان لها بنقل “كورونا” للفنان “البلام” خلال تصوير أحد المسلسلات.

وقالت غدير السبتي: “يلا عاد خلاص عاد وايد سكتنا لكم بس هنا وستوب.. أقسم بالله العظيم اللي يجيب سيرتي ولا اللي يتكلم علي بشيء ما يخصه أو يكتب عني شيء وهو مو متأكد منه أقسم بالله العظيم راح أبهدله”.

وأضافت: “تدرون من متى وأنا أدق على مي وما ترد علي.. لسانك بس طول ورا التليفون.. إذا إنتي صاحبة حق وتتكلمي بالحق ردي يا مي وقولي إيه أنا فحصتك وإنتي كان فيك كورونا”.

وكانت مي العيدان، قد نشرت تغريدة على حسابها في “تويتر”، قالت فيها: “حابه أوضح شيء بالنسبة لإصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تظن إنه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح”.

وأكملت “العيدان”: “لكن الحقيقة المرة إن مشاري اتصاب وتم نقله من فنانة قصيرة ما تبين من القاع.. الأخت منصابه وقاعدة تتصور معاه عادي ولا بلغت أحد إن فيها كورونا.. أنا ودي أسال الحين مرتاح ضميرج”.

وبعد هجوم السبتي عليها عادت مي العيدان ونشرت مقطع فيديو لوصلة رقص للمشهورة السعودية هند القحطاني وعلقت عليه كاتبة: “فاصل راقص حق اللي حاقرتهم وبيموتون قهر. . عاشت هند القحطاني”.