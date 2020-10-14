سيطرت حالة من الغضب والهجوم على قناة ” dmc ” المصرية وذلك بعد حذف مقطع فيديو للفنان المصري ” أحمد السقا ” وهو يغني لفلسطين خلال مقابلته مع الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” في برنامج السيرة .
وظهر أحمد السقا في الفيديو وهو يغني قائلا : ” الله يصونك يا فلسطين على الدوام لينا .. إحنا العرب نحميك ومين يقدر يعادينا ” .. مشيرا إلى أن جده كان يحب أن يغنيها له وهو صغير .
وأعرب المتابعون عن استيائهم من قيام القناة بهذه الخطوة بشكل مفاجئ فجاءت التعليقات مثل : ” الإعلام يقوم حاليا بصهينة العقل العربي ” و ” أحمد السقا غنى لفلسطين فحذفوا المقطع من المقابلة ” .
تصرف غير مبرر
مساء الخير جميعاً ……..
مساء السعد و الورد *أحـــمــــــــد*….
ما قامت بهِ DMC مع أحمد السقا و تبعتها به MBC بحذف التغريبة الفلسطينية من شاهد.نت ما هو سوى مُحاولة تغييب للقضية الفلسطينية و طمس هويتها و محو إسم فلسطين من أذهان العالم العربي خصوصاً النشء الجديد ……..و لكن أواه لو يعرفون أنها تسكُن القلوب و الأرواح و طالما بقي هُناك فلسطيني واحد سيبقى يذكّر العالم بها !
فلسطين كانت و ستبقى قضية الشُرفاء!
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مساء الفل اخر العنقود
كيفك وكيف امورك ؟
الحمدلله بخير ،كيفك إنت؟
تذكرت كلامك عن التغريبة في خضم معركة إعادتها …..
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التغريبه عمل ممتاز
اخبرتك انها تذكرني باحداث القرى لدينا حذو القذة بالقذة
فعلاً عمل مُمتاز و طمس المحتوى الفلسطيني مستحيل ….
القذة…..تُذكرني بحربنا!
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قصدي قبل احتلال بريطانيا . القرى العربيه بشكل عام تتشابه في احداثها ولازالت الى الان
يعجبني تعبير علي عندما تكلم عن القرى فعلا من يراها من بعيد يعجب لجمالها ومن يراها من قريب يحمدالله على بعده عنها.
صامت لو تكلما لفظ النار والدما
قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما
دوماً ما أعجبني هذا المقطع و إتخذته نهج حياه و لكن مؤخراً مللت الصمت لأنه يُجرأ عليك الكللاب….. قصدي هُنا !
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بالنسبة للقُرى جميلة و لكن كما تفضلت بعض أهلها البُعد عنهم غنيمة ….
قصدت بالقذة الحرب التي أخوضها ضدك
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*أحمـــد*…..
دوماً ما أقرأ تعليقاتي قبل الخروج …..أعتقد أنك فهمت قصدي و لكن للتوضيح
القصد من الفقرة الأولى كان ما أتعرض له أنا و بلدي هُنا من شتائم من قبل حشرة ……مللت الصمت عليها!
نهارك ورد جوري ….
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انا انسان متسامح ماحدث بالامس ذهب مع الأمس
بعض المعارك في خسرانها شرفٌ
من عاد منتصراً من مثلها انهزما
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نهارك سعيد *أحـــمـــــد*…..
أراكُم لاحقاً …..
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فعلا بعض المعارك الانتصار فيها هزيمه .
وخصوصا مع اشخاص لاتتوقع في الخيال ان تختلف معهم.
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ونهارك اسعد
تحياتي
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