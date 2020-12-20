أقيم مؤخرا حفل تأبين الفنان الراحل ” محمود ياسين ” في المسرح القومي والذي شهد غياب زوجته الفنانة ” شهيرة ” عن حضوره وهو الأمر الذي أثار المثير من الجدل حول سبب عدم حضورها وقلق وتساؤلات حول حالتها الصحية .

لتخرج إبنتها الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” بتصريحات صحفية لها لتكشف عن سبب غياب والدتها عن حضور حفل تأبين والدها الفنان محمود ياسين .. فقالت أن فترة العدة لم تنته بعد وحسب الشرع لا يجوز أن تخرج الزوجة من بيت الزوجية بعد وفاة الزوج لمدة 100 يوم إلا لضرورة .

وتابعت أن شهيرة رأت أن حضورها حفل التأبين لا يشكل ضرورة لخروجها خاصة في ظل حضور نجلها الفنان ” عمرو محمود ياسين ” وزوج إبنتها الفنان ” محمد رياض ” وإبنتها .

وأكدت رانيا محمود ياسين أن والدتها بخير وحالتها الصحية جيدة وإنها لم تصب بعدوى فيروس كورونا وذلك بعد ما تداول عن إصابتها به خاصة بعد إعلان حفيدها عن إصابته بفيروس كورونا ووالدته وشقيقته وبعض من أفراد العائلة .