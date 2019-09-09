الصفحة الرئيسية فن غياب مفاجئ وصادم لنجوم الغناء.. شاهدوا أسباب غيابهم!

غياب مفاجئ وصادم لنجوم الغناء.. شاهدوا أسباب غيابهم!

بواسطة -
0 79
غياب مفاجئ وصادم لنجوم الغناء.. شاهدوا أسباب غيابهم!

غياب مفاجئ وصادم لنجوم الغناء.. شاهدوا أسباب غيابهم!

هي قصة العديد من مشاهير الفن الذين ما لبثوا أن نالوا شهرة واسعة وسطع نجمهم خلال فترة وجيزة، حتى تواروا عن الأنظار، واختفوا فجأة دون سابق إنذار.

فقرار اعتزالهم الفن رغم تعدد الأسباب لكلٍّ منهم، لا يعني غياب أغانيهم التي ما زلنا نرددها حتى الآن، وتُعيدنا للماضي.

ولم تكن ماري سليمان، ميسم نحاس، لورا خليل، طوني كيوان، وصبحي توفيق، وأيضاً حنان وجواهر من مصر، وآخرين إلا نماذج من الغياب المفاجئ والصادم، وكأنّهم لن يعودوا لنا أبداً.

فمن نالوا شهرة واسعة من أغنية واحدة أو ألبوم واحد لا يعني نسيانهم طالما تركوا ما يُذكّر بهم.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.