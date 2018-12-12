غياب نجوم الفن عن جنازة محمود القلعاوي.. فيديو

شيعت، امس الثلاثاء، جنازة الفنان المصري الراحل محمود القلعاوى، من مسجد عمر بن عبد العزيز فى مصر الجديدة، بحضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، وسط غياب تام من أهل الفن، حيث لم يحضر سوى الفنان شريف خير الله والمخرج محسن فكرى.

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ورحل محمود القلعاوى عن عالمنا يوم الاثنين عن عمر 79 عاماً، بعدما قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها “أولاد دراكولا” و”عبده يتحدى رامبو” و”الجوكر” و”واحد لمون والتانى مجنون” و”أنت حر” و”العم النبيل” و”عفاريت من ورق”، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.