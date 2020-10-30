رصدت كاميرا برنامج “اي تي بالعربي” كواليس عفوية ومرحة بين نجوم مسلسل “نسونجي بالحلال”، خلال وضع الفنانتين نادين الراسي وهبة نور المكياج الخاص بشخصيتيهما في العمل الكوميدي، وتسريح شعريهما.

وقالت الراسي إن الغيرة قاتلة بينهما، قبل ان تلوم نور الكوافير على قيامه بتسريحة شعر اجمل لـ”ضرتها” الراسي.

وتدور احداث العمل بمواقف طريفة ومشوّقة لا يُحسد عليها النجم اللبناني زياد برجي في مسلسل “نسونجي بالحلال”، حيث يخضع لحجر صحي تحت سقف واحد مع ثلاث نساء جميلات بما يعنيه ذلك من احداث تحمل في طياتها غرابة لا تخلو من الفكاهة، في عمل كوميدي يجمعه بالنجوم نادين الراسي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وانجو ريحان ورانيا عيسى وانطوانيت عقيقي ونخبة من نجوم الكوميديا العربية الذي يحلّون ضيوف المسلسل ببصمات خاصة.

ويرصد العمل من انتاج شركتي “غولدن لاين” و”آي سي ميديا” وكتابة زهير قنّوع وإخراج نبيل لبّس، علاقة “زير نساء” لا يكتفي بالزواج من امرأتين، بل عينه على الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلبة التي تجمع الشخصيات ببعضها، مما سيجعل من حياة زياد برجي أكثر صعوبة.