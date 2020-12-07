نشب خلافا بين الفنانة “لقاء الخميسي” والإعلامية “ريهام سعيد” علي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد أن قامت لقاء الخميسي بانتقاد حلقة صبايا الخير الذي تقدم ريهام سعيد عن صيد الحيوانات، وقالت “الرحمه الرحمه الرحمه يا بشردا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا انه يتعرض على الشاشه .الحيوان بيخاف ويتألم ، ليه يبقى دا فعل عادي ليه !! علّشان ايه ؟! الرحمه يا بشر مع الانسان و مع الحيوان وكل كائن حي .. الرحمه علينا”

وأضافت: “انا مش باتكلم عن المذيع او المذيعه باتكلم عن مبدأ الفعل وعرضه على الشاشة و فُرجة بعض الناس عليه على انه فعل عادي فتيجي الاطفال تتأثر وقبلهم الكبار اللي بنشوف فيديوهاتهم وهما بيعذبوا الحيوانات كلامي واضح ” لا لتعذيب الحيوان او اي كائن حي ” بأي وسيله ونشرها وعرضها على الملاء”.

واختتمت: “ياريت ماندخلش في تفاصيل ماتخصناش . كلامي عن المحتوى الغير مناسب وغير مقبول لأياً ماكان مش بس ف البرنامج او غيره في العموم !لازم طول الوقت تسليط الضوء على الرحمه مع الحيوان وعدم تعذيبه الا في حالة الدفاع عن النفس اذا هاجم الانسان” .

ويبدو أن رأي لقاء الخميسي قد أزعج ريهام سعيد إلى الحد الذي ردت به على منشورها عبر إنستجرام وكتبت معلقة: “نكذب على الناس ونوريهم طريقة صيد غلط؟ طب الحمد لله إن احنا اكتشفنا أنهم بيتعذبوا كده وبطلي تلبسي جاكتات بالآلاف عشان يبطلوا يصطادوا الحيوانات دي وعلى فكرة أنتي بتاكلي حمام وهو بيتضرب بالنار وبتطلعي سمكة من المية وبتشوفيها وهي بتطلع في الروح وتاكليها وبتدبحي الجاموسة وبتصطادي الفار وبتقفلي المصيدة على ديله، أي طريقه صيد مؤلمة”.

وتابعت ريهام :”الاعلام دوره العرض اي حاجه و اي مهمه بسلبياتها و ايجابيتها احنا مش برنامج اطفال حضرتك . القتل و الدم لما بيظهر في الافلام بيجرح نظر الاطفال ده مش معناه انك بتشجعي القتل . هو الغريب اني المفروض زميله و انك تنتقديني ده غير مسموح و بعدين انا متاكده انك ماتفرجتبش علي الحلقه . الدنيا دواره .علي فكره ان شاء الله البرنامج يكون سبب في ام الظاهره دي تقف لان الناس دي معاها تصاريح . المهم هنا اني عمري ما كنت اعرف انك مهتمه بالتليفزيون اول مره اشوفك حطه بوست انتقاد علي اساس مفيش حاجه خالص تنتقد غيري . معلش انا مقدره بيخلي بالاك عشان كله بيرجع” .

يُذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أعلن وقف “برنامج صبايا الخير” بعد هجوم الناس عليه بدعوى تعذيب الحيوانات. وأشار المجلس الأعلى للإعلام أن قرار إيقاف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار بعد صدور العديد من الشكاوى ضدها .