أثارت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى الجدل بطريقة نعيها لطليقها الفنان المصري الراحل مصطفى فهمي الذي وصفته بـ “حبيب العمر”، في كلماتٍ مؤثرة نشرتها مع مجموعة صور لهما عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الخميس.

وكتبت فاتن في رثاء الفنان الراحل: “لم أتخيل يوماً أن أواجه هذه اللحظة، ربما كنت دائماً أهرب منها، أهرب من لحظة الفراق الأبدي النهائي فسبحان من قهر عباده بالموت وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضافت: “يعَز عليّ رحيلك جداً أنت العاشق للحياة الرياضي الضحوك شاب القلب والروح..خانك المرض اللعبن برغم ثباتك وقوتك ورحلت باكراً جداً..كانت الحياة تليق بك لأن ليس لك مثيل”.

ورغم أحداث طلاقهما العاصفة والتي شغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل في 2021، قالت فاتن عن مصطفى: “كنت ومازلت حبيبي الحقيقي والوحيد حب حياتي الذي لم تفارقني يوماً برغم كل شيء. كل لحظة حلوة عشتها معك خالدة في قلبي وعقلي وذاكرتي.. كل ما عشناه سوياً وتشاركناه سوياً على مدى سبع سنوات لم نفترق فيها ولا أحد يعلم ما بيننا غيرنا”.

وألقت فاتن باللوم على “مِن فّرق” بينها وبينه قائلة: “كنت حبيبي وزوجي وصديقي وسندي وفرحتي وكل دنياي الجميلة تعلمت منك الكثير ولا سامح الله من فرّقنا وسعى إلى فراقنا ووشى وشجّع وكاد ومكر وقال فينا ما ليس فينا ولم يقل خيراً ولم يصمت.. ولا سامح الله كل ما منعني عنك ومنعك عني طيلة ثلاثة سنوات التي اكتملت يوم رحيلك عن الدنيا.. بعد كل هذا الوقت وبعد ما رحلت روحك إلى باريها أشهد أنني ما اخترت فراقك ولم أعتده.. ولله الأمر من قبل ومن بعد”.

ودعت فاتن لطليقها بالرحمة، وطلبت من محبيه في مصر والعالم العربي الدعاء له، وختمت رثائها له بوصفه “حبيب العمر”.