لفتت “نحافة” الفنانة المصرية، غادة عادل، في آخر ظهور لها عبر حسابها في إنستجرام، أنظار متابعيها.

إطلالة غادة عادل

ظهرت غادة عادل وهي ترتدي إطلالة من اللون الأسود واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج صاخب، وكان لافت للانتباه أن غادة فقدت الكثير من الوزن الزائد وأصبحت تتمتع بمزيد من الرشاقة.

وجاء من ضمن التعليقات: “ما شاء الله نحفانة وحلوة اوي اوي”، وتساءل آخر “عملتي إيه عشان تخسي كده؟”، فيما حرص آخرون على تهنئتها بعيد ميلادها الذي يصادف آخر ديسمبر/ كانون الأول، من كل عام “كل سنة وإنت قمر”.

غادة عادل – الصورة من حسابها على إنستجرام

غادة عادل في رمضان 2024

يذكر أن من المقرر أن تشارك الفنانة غادة عادل في رمضان 2024 المقبل بـ مسلسل لانش بوكس.

ومسلسل لانش بوكس من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد، إنتاج سالي والي وإخراج هشام الرشيدي و مسلسل “لانش بوكس” سيناريو وحوار عمرو مدحت، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، أحمد الشامي، عمرو رمزي، هشام إسماعيل.

مسلسل لانش بوكس

المسلسل مكون من 30 حلقة و يدور حول ثلاثة سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالي وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.

مسلسل حالة خاصة.

الجدير بالذكر أن عرض مؤخرا للفنانة غادة عادل مسلسل حالة خاصة.

والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث المسلسل حول “نديم” الشاب المصاب بالتوحد وقصته في محاولة العمل بمكتب محاماة شهير، وكيف أقنع محامية كبيرة به رغم رفضها في البداية له، وما يقابله في حياته اليومية وتنافسه مع باقي زملائه.

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