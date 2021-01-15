بعد سخريتها من إطلالتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، هاجمت الممثلة المصرية ​فادية عبد الغني​ الإعلامية ​الكويت​ية ​مي العيدان​، وقالت: “مش هعمل اعتبار للشخصية دي.. هي عندها حقد وغل وغيرة من الفنانين المصريين، وتحاول الهجوم عليهم من آنٍ لآخر.. وهي لا تستحق أن أعمل لها قيمة عشان قيمتي ليست من قيمتها”.

وأضافت في تصريح لصحيفة “الوطن” المصرية: “هي من الشخصيات التي تسعى للفت الانتباه والشو من آنٍ لآخر، لتكون محور أحاديث الناس، إذ إنها تفتقد الثقة في نفسها”، ولو أخدت ضدها إجراء يبقى كده أنا بساعدها في أنها تبقى محور حديث البعض، وهي ستسعد إذا قُمت بذلك”.

وتابعت فادية: “يكفيني شرفاً وفخراً وإرضاءً لي كفنانة، أنها تلقت هجوماً عنيفاً من المُتابعين، ومنهم من موطنها الكويت نفسها.. مي العيدان حطت نفسها في موقف مش حلو”.





