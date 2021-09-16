أحرج فادي حلو، مؤسس جائزة الموريكس دور، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعد اتهامه لها بالكذب حول سبب اعتذارها عن قبول جائزة الموريكس دور التي كان مقرراً إقامته الأربعاء 18 أغسطس/ آب، تحت شعار “الأمل رغم الألم”، في لبنان بعد انفجار خزان وقود في عكار شمال لبنان في بعدة ايام، وبعدها تأجل موعد الحدث ليوم غذ الجمعة 17 ايلول.

كلام فادي حلو جاء خلال مداخلة مع برنامج mbc trending حيث قال:” انها الفنانة الوحيدة التي اعتذرت قبل الانفجار، ويمكن السبب الذي قالته ليس الحقيقي، نحن نحترم اراء الكل، ولكن كان هناك تضارب بوجهات النظر بالاغنية التي كانت سوف تغنيها في الحفل التكريمي، لان شعار الحفل يختص لتكريم مدينة بيروت وصمودها بوجه العواصف، والاغنيات الوطنية التي تخص لبنان”.

وتابع “ولكن الفنانة كانت على مُصرة وعلى استعداد لطرح اغنيتها ارقص، وهذا الشيء رأته ادارة المهرجان انه ليس ملائم مع الوضع فاعتذرت، وكان كلامها ليس الحقيقي عن السبب في تغريدتها التي نشرتها على تويتر”.

واضاف: “نحن نحترم تصريحها ولكن كان في زعل من جهتنا وبعدما تأجل الحفل قلنا لا لزوم للزعل ، وخاصة المسؤولين عن اعمالها قالوا لنا انها تحب ان تكون معنا بالتاريخ الجديد، وقبلنا ولكن بعد ان تحدد الموعد الجديد تبين أنها لن تشارك في الحفل حيث انها تستعد لاحياء حفل اخر واعتذرت للمرة الثانية”.

شقيق نوال الزغبي يرد على فادي حلو

بدوره رد مارسيل الزغبي، شقيق نوال الزغبي، على تصريحات فادي حلو عبر نفس البرنامج حيث قال “انا بتأسف دكتور مثل فادي حلو استاذ متعلم ومثقف يكون عم يحكي بهذه الطريقة اللي ما فيها واحد بالمئة حقيقة وما فيه يطلع العالم كذابة والموضوع كله مش هيك”.

وتابع “بالاخر فات ناس وسايط على الموضوع كرمال انه نوال تكون بالمهرجان وبالاخر وافقنا لانه بالاول كنا رافضين”.

اضاف “بعدها فسروا لي ان المهرجان سيكون وطني فقلت لهم بس نوال ما عندها اغنية وطنية لها لذا اتفقنا ان تكون هناك كلمة لنوال تتحدث فيها عن بيروت الحياة والفرح وتفسر للعالم ليه نوال بدها تغني ارقص لان معروف اللبناني بحب الحياة وينسى كله اوجاعه فأول شيء رفضوا الموضوع ورحعوا وافقوا”.