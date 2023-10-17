تصدر اسم المخرج مجدي الهواري مواقع البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد احتفاله بزفافه علي الاستايلست دنيا عبد المعبود .

عمر زوجة مجدي الهواري

اتضح أن دنيا عبد المعبود تبلغ من العمر 35 عاما بينما مجدى الهوارى 46 عاما أى أن فارق العمر بينهما 11 عاما.

يذكر أن مجدي الهواري أعلن مؤخرا زواجه من الاستايلست دنيا عبد المعبود، واحتفل بزواجهما في حفل بسيط حضره أولاده وأصدقائه.

@ahmedbes00 حفل زفاف المخرج الكبير #مجدي_الهواري علي اشهر استايلست في مصر #دنيا_عبدالمعبود في حفل يقتصر علي حضور المقربين من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة الكبيره لبلبه وخالد الصاوي وحماده هلال ومحمد جمعه وجميله عوض وثراء جبيل وكريم عفيفي ومحمد انور ومحمد الشرنوبي والكابتن عماد متعب وزوجته يارا ناعوم والراقصه بدره ومصمم الأزياء إسلام سعد باحد فنادق نيو جيزه ♬ original sound – AhmedBes00

فرح مجدي الهواري ودينا عبدالمعبود

احتفل أمس المخرج مجدى الهوارى بزفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيديو للمخرج مجدى الهوارى من حفل زفافه أمس على الاستايلست دنيا عبد المعبود، وظهر مجدى الهوارى يرقص على أنغام أغنية “بنت الجيران” بحضور أبنائه وعدد من الأصدقاء والمقربين.

ويأتي زواج المخرج مجدي الهواري من دنيا عبد المعبود بعد انفصاله عن الفنانة غادة عادل منذ فترة طويلة كان هناك كثير من الأقاويل حول عودتهما ولكن جاء خبر زواج مجدى من دينا يضع حدا لكل هذه الأقاويل.

من هي دينا عبدالمعبود؟

تعتبر دنيا عبد المعبود من أبرز مصممات الأزياء، كما أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية المختلفة خلال الفترة الأخيرة، ويمكنك التعرف على المزيد من المعلومات حولها من خلال النقاط التالية:

درست دينا عبد المعبود في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء.

دخلت الوسط الفني من خلال فيلم بنات العم الذي ظهرت من خلاله للمرة الأولى كستايلست.

عملت كمنسقة للأزياء في عدد كبير من الأعمال السينمائية المختلفة، على رأسها فيلم مستر اكس.

قدمت العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة منها مسلسل ونحب تاني ليه، اللي ملوش كبير، إلا أنا، مسلسل حدث بالفعل، وغيرها من الأعمال المختلفة.

شاركت زوجها السابق كريم أشرف فى عدد من الاعمال الفنية منها مسلسل 30 يوم.

عملت دنيا عبد المعبود، في مسلسل دايما عامر، حيث صممت جميع الملابس المختلفة التي ظهرت في المسلسل.

تزوجت دينا عبد المعبود من المخرج مجدي الهواري، إلا أنهما لم يعلنان عن إرتباطهما العاطفي ولم يعرف الجمهور أي شئ عن حياتهما الخاصة قبل زفافهما أمس.

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