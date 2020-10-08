عبّرت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن عن فرحتها بولادة توأم شقيقتها من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص في “سناب شات” وتداوله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وفيه ظهرت وهي تقدّم التهئنة لشقيقتها مع هدية أثارت اهتمام الكثير من المتابعين.

وبدت المؤمن وهي تضع مبلغاً كبيراً من المال على سريرَي الطفلين، وهو ما استفز الكثير من المتابعين الذين تعرّضوا لها بالانتقاد الجارح، حيث رأى بعضهم أنها تستعرض ثراءها وأنها حديثة نعمة، كما تذكر آخرون قضية غسل الأموال… ومما كُتب في التعليقات عل أحد الحسابات: “محدثي النعمة مساكين مرضى الله يشفيهم” و”دحين تعطيها وبعد ما تقفل الكاميرا ترجع تشيلها” و”هذول الي مش شايفين خير” و”هاذي من غسيل الأموال”.

يُشار إلى أن المؤمن كانت قد عبّرت عن استيائها من تداول أسماء مشاهير متّهمين في قضية غسل الأموال، وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها في “سناب شات” إنها “انفجرت” من التأليف والمسخرة والأخبار السيئة التي يتم تداولها، مبديةً انزعاجها من التحدّث في القضية، وإن لم يُدرج اسمها على لائحة المتورطين، وهاجمت رواد المواقع بالتعليق: “أكثر شخصية تقعد على الموضوع وتألف هي أكثر شخصية ما تدري عن الموضوع وأكثر شيء غلط وحرام تخلطون أسماء ناس في إشاعات سواء صدق أو لا انطروا لما يجيكم الخبر كامل”.