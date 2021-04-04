أثارت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، الجدل مؤخرًا بعد نشرها صورة تكشف عن ارتباطها رَسْمِيًّا، بينما شكك الجمهور في خبر الارتباط خصوصًا أن العروس التي ظهرت في الصورة لم تكشف عن ملامح وجهها بشكل كامل.

واتضح أن من ظهرت في الصورة هي مديرة أعمال فاطمة المؤمن والتي تُدعى ديانا زياد، الأمر أكدته شقيقة فاطمة؛ مريم المؤمن والتي نشرت الصورة التي تداولها الجمهور مع التعليق: “مبارك حبايبي”، وإرفاق حساب العروس.

وقد ظهرت فاطمة المؤمن بعد انتشار خبر خطوبتها في مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تضحك وقالت “مشكورين حق كل اللي باركولي لأن أستأنس ما حأقول ما استأنست بس ايه والله هذا اللي صار مبروك ديانا ومبروك ساهر أموت عليكم الله يوفقكم”.

وأكد الجمهور أنه كان الأجدر أن تنشر فاطمة المؤمن الصورة مع المباركة لصديقتها ديانا وتوضح الأمر كما فعلت شقيقتها؛ ليقول البعض أنها تعمدت إثارة الجدل بشكل واضح، خاصة أنها لم تنشر أي توضيح حتى اللحظة على الرغم من تداول نبأ خطوبتها بشكل رسمي.