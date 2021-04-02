أعلنت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن خبر خطوبتها منذ دقائق وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي دون ان تكشف عن شخصية خطيبها.

فاطمة شاركت صُورة لها وخاتم الخطوبة بيدها برفقة حبيبها الذي أخفى وجهه أيضاً بيده كما فعلت هي، ونالت الصُورة إنتشار كبير ضمن تبريكات من الجمهور والمحبين.

فاطمة كانت الإسم الأبرز خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن حلت ضيفة عبر برنامج “سندريلا” من تقديم الإعلامي العراقي صالح الراشد وكشف خلال الحلقة عن مدخولها الشهري من الإعلانات والذي يصل إلى 70 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 231 ألف دولار أمريكي، وأضافت الفاشنيستا أنه من الممكن أن يزيد المدخول الشهري في حال الاستثمار المستمر.

وعبرت المؤمن عن شعورها بالملل بسبب امتلاكها ثروة كبيرة، لأنها لم تعد تذهب للتسوق بسبب الهدايا التي تصل لها من الشركات العالمية ومحلات البراندات وأنه على الرغم من شعورها بالملل والإكتفاء إلا أنه لا تصرف النقود بطريقة غير معقولة.