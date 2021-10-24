نشرت عارضة الأزياء ” ميدو ووكر ” إبنة الممثل الأمريكي الراحل ” بول ووكر ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام أعلنت من خلاله عن زواجها من الممثل ” لويس ثورنتون ” .

وظهرت ميدو ووكر في الفيديو وهي ترتدي فستانها الأبيض ويصطحبها إلى عريسها ك ” عراب للعروس ” النجم الأمريكي ” فان ديزل ” في مشهد مؤثر ليعوضها عن غياب والدها الذي جمعته به علاقة صداقة طويلة وقوية .

وكتبت ميدو ووكر صاحبة ال 22 عاما في تعليقها على الفيديو : ” نحن متزوجان ” .. ويأتي ذلك بعد مرور شهرين على إعلان خطبتها من لويس ثورنتون .

يذكر أن بول ووكر كان قد رحل عن عالمنا في عام 2013 إثر حادث سير مروع وكان يبلغ من العمر حينها 40 عاما أما ميدو فكانت تبلغ فقط 15 عامًا .. كما كان ووكر شريكا في نجاح سلسلة ” Fast and Furious ” مع فان ديزل .