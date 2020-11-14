تمكن فاهد ابن الفنانة الاماراتية احلام من صنع ما كان يبدو انه مستحيلا في الفترة الماضية حيث تمكن من مصالحة والدته على الفنانة السورية اصالة.

فقد تصالحت كل من أحلام وأصالة بعد خلافات وقعت بينهما العام الماضي،على خلفية تبادل التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عادا للرد على تغريدات بعضهما بكل ود وحب، وعبر كل طرف عن اشتياقه لرؤية الآخر مرة أخرى.

وجاءت البداية من عند فاهد بن مبارك الهاجري ابن أحلام الذي نشر تغريدة قال خلالها: “الحين ابي افهم شي كلكم مستغربين اني احب اصاله؟ عشان يكون في علمكم يعني ان امي تسمع ل اصاله اكثر مني”.

الحين ابي افهم شي كلكم مستغربين اني احب اصاله ؟ عشان يكون في علمكم يعني ان امي تسمع ل اصاله اكثر مني — فاهد مبارك الهاجري (@FahedMalhajri) November 14, 2020

وردت أصالة على تغريدة فاهد قائلة: “‏لا تتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغالية.. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العاليهدة، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني)”.

لاتتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغاليه .. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك ، وأخلاقك العاليه ، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني) https://t.co/Jf8FCAVDAx — Assala (@AssalaOfficial) November 14, 2020

وحرصت الفنانة اللبنانية إليسا على توجيه الدعوة إلى أصالة وأحلام بالتصالح، حيث قالت: ” بحبكن كتير انتو التنين.. ترجعوا تتصالحو”، لترد عليها أصالة قائلة: “ملكة الإحساس تطلب”.

ملكة الإحساس تطلب — Assala (@AssalaOfficial) November 14, 2020

وعلق فاهد على تغريدة أصالة قائلًا: “حب كبير ل خالتي اصاله”، لتدخل أحلام على الخط وبدأت الخطوة الأولى في طريق الصلح حيث مازحت ابنها وأصالة قائلة: “لا تحبها اكثر مني بس اعترف انك حبيتها مني”.

لا تحبها اكثر مني بس اعترف انك حبيتها مني https://t.co/ZqkPv2sjFl — A H L A M (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

والتقطت أصالة الرسالة التي وجهتها أحلام بأنها لا تزال تحبها رغم الخلافات، مؤكدة أنها اشتاقت لها حيث قالت: “منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي”.

منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي https://t.co/Zzz6VgJp3Z — Assala (@AssalaOfficial) November 14, 2020

واستمر المزاح والرسائل الودية بين الصديقتين، حيث أكدت أحلام أنها اشتاقت أيضًا لأصالة، موضحة: “مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك…. واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه”.

مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك …. واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه https://t.co/jz1Dij4Se2 — A H L A M (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

وأكد المتابعون أن العلاقات عادت مرة أخرى بين الصديقتين بفضل فاهد الذي حرص على الاحتفال بالصلح قائلًا: “اهنيكم شباب وشبابات آداء جميل من الطرفين @AssalaOfficial و الوالده القلب @AhlamAlShamsi، يا زين الدنيا كذا وحنا حبايب، وبكذا نقدر تقول اقوى الفنانين في الفن العربي رجعوا و بقوه”، ووصف الجمهور ما فعله فاهد بالمهمة المستحيلة.

اهنيكم شباب وشبابات آداء جميل من الطرفين @AssalaOfficial و الوالده القلب @AhlamAlShamsi يا زين الدنيا كذا وحنا حبايب ، وبكذا نقدر تقول اقوى الفنانين في الفن العربي رجعوا و بقوه — فاهد مبارك الهاجري (@FahedMalhajri) November 14, 2020

وحرصت أحلام على تلطيف الأجواء بين أصالة والفنانة المصرية أنغام، حيث طالبتهما بالتصالح، قائلة: ” اهديك احلا اغنيه اشتقت لك تحت المطر.. بس من غير انغام ناقصين بس للعلم”، ولكن أصالة لم ترد على الدعوة حتى الآن.

اهديك احلا اغنيه اشتقت لك تحت المطر بس من غير #انغام ناقصين بس للعلم https://t.co/1ArPVuIusT — A H L A M (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

وعلقت الفنانة إليسا على تصالح أصالة وأحلام قائلة: “الحب الحقيقي يصنع المعجزات”، لترد أحلام عليها قائلة: “انتي مافي منك الغاليه وحبيبتي الجميله حنا من غير انغام ما نكتمل”.