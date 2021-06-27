تحولت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل الى شاعرة وتعاونت في اولى تجاربها مع المطرب والملحن الإماراتي فايز السعيد، في أحدث أغانيه والتي حملت عنوان ”حرمت عيني“، والتي طرحها، اليوم الأحد.

ونشرت نهى نبيل، عبر صفحتها الرسمية على موقع ”إنستغرام“ مقطع فيديو لجزء من الأغنية، معبرة عن سعادتها بخروج أولى قصائدها المغناة بهذا الشكل الجيد.

وكشفت سبب إقدامها على هذه الخطوة بعد 21 عامًا من كتابة الشعر، حيث قالت:“طوال مشواري مع كتابة الشعر منذ العام 2000 وأنا مترددة باتخاذ هذه الخطوة، حتى أقنعني سفير الألحان المبدع فايز السعيد، وكانت النتيجة أروع مما توقعت.. أقدم لكم أولى قصائدي المغناة ”حرمت عيني“.. أتمنى أن تنال إعجابكم“.

من جانبه، أعلن ”فايز السعيد“ طرح أحدث أعماله، أغنية ”حرمت عيني“، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي ”يوتيوب“، حيث نشر جزءًا من الأغنية عبر حسابه على ”إنستغرام“، وعلّق على ذلك، قائلًا:“جديد الفنان فايز السعيد (حرمت عيني)، كلمات الشاعرة نهى نبيل، وألحان وغناء سفير الألحان فايز السعيد، وتوزيع ومونتاج نور هاشم، ومكساج جاسم محمد“.