ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تمتلأ بردود الافعال على تصريحات شربل وهبة ,وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، والتي وصف فيها محلل سعودي بأنه من “اهل البدو”.

وفي احدث هذه الردود، نشر الفنان السعودي فايز المالكي صورة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وهو يجلس أمام خيمة وعلق عليها كاتبا: “#شربل_وهبة شف هذا البدوي يدير العالم وهو في خيمة”.

البدوي أصيل

صان بلده و دعمها و كبرها و رفع راس شعبه و عزهم و بيض وجهم أمام العالم

الدور و الباقي على من ينتقد البدو

و ما هو إلا جزء من عصابة سرقت الأمان و الإستقرار و السلام و حرم شعبه من أبسط حقوق الحياة الكريمة

ماذا تتوقع منه!!

اللي ما فيه خير في أهله

مافي خير في غيرهم https://t.co/xKS4uGaQ5m — لجين_عمران (@Lojain_omran) May 18, 2021

بدورها علقت الاعلامية السعودية لجين عمران كاتبة: “البدوي أصيل صان بلده و دعمها و كبرها و رفع راس شعبه و عزهم و بيض وجهم أمام العالم”.

وتابعت “الدور و الباقي على من ينتقد البدو و ما هو إلا جزء من عصابة سرقت الأمان و الإستقرار و السلام و حرم شعبه من أبسط حقوق الحياة الكريمة ماذا تتوقع منه!! اللي ما فيه خير في أهله مافي خير في غيرهم”.

يذكر أن رئاسة الجمهورية اللبنانية أصدرت بيانا اعتبرت فيه أن ما “ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة إلى محطة الحرة مساء أمس الاثنين من مواقف يعبّر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة ورئيس الجمهورية ميشال عون”.

وأكدت الرئاسة في بيان، “عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص عون على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً”.

أما وهبة فقد أصدر بدوره بيانا قال فيه: “يهمني التأكيد، مرة جديدة، أن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الانفعال، رفضاً للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه”.

وأضاف: “كما أن القصد لم يكن، لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوماً على قاعدة الاحترام المتبادل”.

وختم: “جل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة”.