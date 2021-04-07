أعلن الفنان السعودي فايز المالكي عن اطلاقه مبادرة للمشاهير العرب على مواقع التواصل الاجتماعي للمساهمة في قضاء حوائج المحناجين خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر فايز المالكي في مقطع فيديو قال فيه: “تخيلوا معي كل المشاهير عندنا شباب وبنات لو كل واحد منهم اخذ ثلاثين حالة في كل يوم في رمضان”.

وتابع “اللي في انستغرام واللي في تويتر اللي في سناب من مشهور ومشهورة شوفوا كم فينا نقفل حالات وبفضل الله وفضلكم كم فينا نفرج كرب على المسلمين من محتاجين ومساجين ومرضى”.

كلنا معك في هذه المبادرة التي تخدم أصناف المجتمع كتب الله اجر الجميع #مبادرة_فايز_المالكي_للمشاهير@fayez_malki



pic.twitter.com/DN9bmIXDcM — رفع هاشتاق ترند (@S250O) April 7, 2021

وختم كلامه قائلا “يا رب اللي يسمعن من المشاهير انه يتكفل في رمضان بثلاثين حالة وكل يوم نزل حالة”.

وقد لاقت مبادرة فايز المالكي تفاعلا واسعا على موقع تويتر حيث تصدر هاشتاغ “#مبادرة_فايز_المالكي_للمشاهير” الترند في المملكة.