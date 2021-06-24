نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، لإحدى معجباتها والتي تعاني فقدان البصر وهي تغني أغنيتها الشهيرة “لسة في الأيام أمل”، والتي كانت قد أدّتها في مسلسلها “طريقي”.

وعلّقت شيرين على الفيديو بالقول: “أنا بحبك أوي… وصدّقيني أنت الأمل وآية من آيات جمال الله في الأرض، ربنا يحميكي، أخدت منك طاقة حلوة قوي محستهاش بقالي كتير، ربنا يسعدك ويفرحك… ويا رب نتقابل”.

انا بحبك اوي ، و صدقيني انت الامل و اية من ايات جمال الله في الارض، ربنا يحميكي، اخدت منك طاقة حلوة اوي محستهاش بقالي كتير، ربنا يسعدك و يفرحك… و يا رب نتقابل pic.twitter.com/8Btg3KPl2n — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 23, 2021

من ناحية أخرى، تعقد المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب جلسات عمل مكثّفة مع مجموعة من الشعراء والملحنين لاختيار أغنيات ألبوماتهما الجديدة، خاصة أن الثنائي يتبع خطة في طرح أعمالهما في الموسم نفسه حيث يقيم الزوجان معسكراً فنياً داخل الاستديو الخاص بهما.

وأخيراً، استمعا لأغنيات من أمير طعيمة وعزيز الشافعي وعمرو مصطفى ومدين ومحمد رحيم وغيرهم من الوجوه الشابة.

كما سجّلت شيرين أكثر من أغنية بصوتها، ولكنها لم تستقر على الشكل النهائي للألبوم، في حين اختار حسام 6 أغنيات حتى الآن، وسيتم توزيع معظمها مع الموزع الغنائي نابلسي ليعود الى الغناء بعد فترة توقف دامت لأكثر من خمس سنوات.