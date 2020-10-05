انتقدت الاعلامية الكويتية فجر السعيد مواطنها الفنان نبيل شعيل بسبب غنائه لامير الكويت الجديد معتبرة ان الوقت ليس بمناسب.

وقالت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الفنان الكبير #نبيل_شعيل جميل شعورك الوطني تجاه صاحب السمو الأمير الشيخ #نواف_الأحمد ولكن الم يكن بالإمكان تأجيل الأغنيه الى أن تنتهي الوفود المعزيه لسمو الأمير الراحل فلازالت القلوب مجروحه في مصابها الغالي.. ترا هذا #صباح_الأحمد اللي جدّمك على كل الفنانين في السلام”.

الفنان الكبير #نبيل_شعيل جميل شعورك الوطني تجاه صاحب السمو الأمير الشيخ #نواف_الأحمد ولكن الم يكن بالإمكان تأجيل الأغنيه الى أن تنتهي الوفود المعزيه لسمو الأمير الراحل فلازالت القلوب مجروحه في مصابها الغالي.. ترا هذا #صباح_الأحمد اللي جدّمك على كل الفنانين في السلام — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) October 5, 2020

غير ان متابعي فجر السعيد اوضحوا لها ان الفيديو المتداول الذي يحمل عنوان “شيخ التواضع” قديم يعود لمدة ثلاث سنوات.