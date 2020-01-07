فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي.

نشرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بالحجاب في الحرم المكي.

وعلقت فجر السعيد على الصورة قائلة: “الحمدلله ياااااارب إني قدرت أعتمر وآنا بصحه وعافيه بفضلك يا كريم يا عظيم يا الله”.

يذكر ان فجر السعيد قد تعرضت خلال الفترة الماضية الى وضع صحي حرج نقلت على اثره للعلاج في فرنسا.