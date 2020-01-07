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فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي.

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فجر السعيد

فجر السعيد

نشرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بالحجاب في الحرم المكي.

وعلقت فجر السعيد على الصورة قائلة: “الحمدلله ياااااارب إني قدرت أعتمر وآنا بصحه وعافيه بفضلك يا كريم يا عظيم يا الله”.

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الحمدلله ياااااارب إني قدرت أعتمر وآنا بصحه وعافيه بفضلك يا كريم يا عظيم يا الله

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يذكر ان فجر السعيد قد تعرضت خلال الفترة الماضية الى وضع صحي حرج نقلت على اثره للعلاج في فرنسا.

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