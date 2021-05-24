اتهمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، صناع عمل مسلسلَي “مطر صيف” و”ماذا لو” بسرقة اسمي العملين منها، بعد إعلانها عن إنتاج سيناريوهين بالاسم نفسه، لكنها فوجئت بهما في السباق الرمضاني الماضي.

وقالت فجر السعيد، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “‏أعلنت عن مسلسل باسم ‎مطر صيف باقوا الاسم.. أعلنت عن مسلسل ‎ماذا لو وباقوا الاسم، وغيرها أسامي كثار هالمرة، سأتكتم على الاسم إلى أن نبدأ التصوير.. ادعولي بالتوفيق، وادعولي المخرج يوافق”.

اعلنت من مسلسل بأسم #مطر_صيف باقوا الأسم .. أعلنت عن مسلسل #ماذا_لو وباقوا الأسم وغيرهم أسامي كثار هل المره سأتكتم على الأسم الى ان نبدا التصوير .. ادعولي بالتوفيق وادعولي المخرج يوافق — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) May 23, 2021

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع فجر السعيد وجاء في التعليقات: “اصلاً الاسامي خلصت روحي طلعي رخصة محل كلما قلتي اسم قالو لج موجود ما تشوفين اسامي المطاعم والمحلات لوعة”.

وقالت متابعة: “دامهم باقوا خلاص يا ستاذة فجر سمي المسلسل (كلمات مبيوقة) وراح يفهمون”.

وقال متابع: ‏”نبيه ايجابي خليج بعالم المثل لينعكس ومو بعيد عن موروثنا الرائع. بوضوح ما نبي اغتصاب وخواتم ومخدرات وصياح وطق وغرابيل،،،، خليه بالوناسه الراقيه جدا والالفاظ السعيده”.

وقالت إحدى المتابعات: “داري على شمعتك تقيد خشي الأسماء والأفكار هذا زمان السرقة كل شي ينباق وكله طالب شهرة”.

ومسلسل “مطر صيف” عرض في السباق الرمضاني، وهو من بطولة كامل، نور، حسين المهدي، وحصة النبهان، وكوكبة من النجوم في الوطن العربي. تتناول الأحداث قصة الأب غانم الذي يُتهم بقتل زوجته ويُسجن ظلما، وعندما يخرج من السجن بعد قضاء عقوبته، يجمع أولاده حوله ويحاول رعايتهم وتعويضهم عما عانوه طوال فترة غيابه، ويتحمل مشاكلهم حتى بعد أن صار كل واحد منهم ذا أهلية، ويبدأ في البحث عن قاتل زوجته والانتقام منه.

أما مسلسل “ماذا لو”، فقد عرض أيضاً في رمضان، وهو للمخرج والمُنتج حسين دشتي، وتأليف الكاتب الشاب فيصل البلوشي، ومن بطولة خالد أمين وأسيل عمران ومنذر رياحنة وروان مهدي وعبدالله التركماني، ومجموعة من نجوم الخليج. يذكر أن فجر السعيد هي إعلامية ومنتجة وكاتبة درامية كويتية، مالكة ورئيس مجلس إدارة “شركة سكوب سنتر للإنتاج الفني”، و”قناة سكوب الفضائية” منذ 2007. من المسلسلات التي كتبتها: صوتك وصل، ودار الهوا، والإمبراطورة، وعديل الروح، ودنيا القوي. قدمت على قناة سكوب الفضائية كلاً من برنامج “غبقة سكوب” عام 2019، وبرنامج “هنا الكويت” عام 2018. متزوجة من الإعلامي والشاعر الكويتي سعود السبيعي منذ 2010.