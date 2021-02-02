ردت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على بعض التعليقات الشامتة بها بعد قرار ايقاف برنامجها “على مسؤوليتي” الذي كانت تقدمه عبر شاشة قناة “سكوب “.

فقد نشرت فجر السعيد، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو لشاب بملامح اجنبية يرقص على انغام اغنية عراقية وكتب عليه “الشعب الكويتي بعد قرار فجر السعيد” وعلقت عليه بالقول: “جميل ان القرار الذي اتخذه #بإيقاف برنامجي يرسم الفرحه في قلوبكم.. بس ليش اللي يرقص انجليزي والموسيقى عراقيه… ابي ردحاتكم وشيلاتكم اشدعوه ماتعرفون تعبرون بتراثكم الشعبي لازم تستعينون بالأشقاء”.

جميل ان القرار الذي اتخذه #بإيقاف برنامجي يرسم الفرحه في قلوبكم.. بس ليش اللي يرقص انجليزي والموسيقى عراقيه… ابي ردحاتكم وشيلاتكم اشدعوه ماتعرفون تعبرون بتراثكم الشعبي لازم تستعينون بالأشقاء pic.twitter.com/dldEouE73U — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 2, 2021

وكانت فجر السعيد قد ظهرت في ختام الحلقة الأخيرة التي قدمتها من برنامج على مسؤوليتي عبر قناة سكوب، قالت فيها : “هذه آخر حلقة علي سأفتقدك والمشاهدين الأعزاء وأتمنى أن يعم السلام أرجاء المنطقة كلها وأن ما نسمعه فقاعات ليس لها أي معنا”.

كما كتبت فجر السعيد عبر حسابها على تويتر: قرار لا رجعه فيه، لن أعود للظهور في سكوب مستقبلاً .. وكانت آخر حلقه هي ما ظهرت فيها الأخيرة اللي ودعتكم فيها، ولو دققتوا في كلامي ستعلمون بأني حاسمه أمري بالذات عندما استودعتكم الله”.

قرار لا رجعه فيه … لن أعود للظهور في #سكوب مستقبلاً ..وكانت آخر حلقه هي ما ظهرت فيها الأخيره اللي ودعتكم فيها … ولو دققتوا في كلامي ستعلموا بأني حاسمه أمري بالذات عندما استودعتكم الله pic.twitter.com/91a459VnMd — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 1, 2021

وقد اثار اعلان فجر السعيد توقف برنامجها ردود فعل متباينة فقد عبر الكثيرين عن فرحهم صراحة بهذا القرار فيما عبر اخرون عن اسفهم متمنين ان تعود الى الشاشة قريبا.