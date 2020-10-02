ردت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على المسيئين للملكة العربية السعودية بعد الجدل الدائر بين بعض المشاهير والناشطين حول حضور جنازة الشيخ صباح الاحمد الصباح امير الكويت الراحل.

ونشرت فجر السعيد كلمة للعاهل السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز عقب اجتياح الكويت من القوات العراقية والتي قال فيها: “بعد ما احتلت الكويت وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمله بالشعب الكويتي ما عاد في كويت ولا في سعودية في بلد واحد يا نعيش سوا يا ننتهي سوا وهذا القرارا الذي اتخذته انا ما في ولا اي سعودي الا واتفق معي على نفس القرار يا تبقى الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية لا يمكن يكون في واحدة وتبقى الثانية”.

لمن يسيء للسعوديه ويدعي أنه يحب الكويت اقوله لو فيك ذرة ولاء للكويت ماتنسى هالكلمه من الملك فهد رحمة الله عليك شقيق الملك سلمان ورفيق دربه pic.twitter.com/rM8mFfLSJH — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) October 2, 2020

وعلقت فجر السعدي على الفيديو كاتبة: “لمن يسيء للسعوديه ويدعي أنه يحب الكويت اقوله لو فيك ذرة ولاء للكويت ماتنسى هالكلمه من الملك فهد رحمة الله عليك شقيق الملك سلمان ورفيق دربه”.