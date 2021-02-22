أثار تعليق كتبته الإعلامية الكويتية فجر السعيد على خبر عن استعداد الفنان الإماراتي حسين الجسمي لإطلاق أغنية وطنية جديدة يهديها للكويت، صدى واسع على مواقع التواصل.

وعلقت فجر السعيد على تغريدة لحساب ”المجلس“ الإخباري الكويتي، عن انتهاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي من تسجيل أغنية وطنية ”سنغل“، سيهديها للكويت في عيدها الوطني، بعنوان ”يانور الأرض“.

وقالت فجر السعيد معلقة بشكل تهكمي: ”اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها“. ورد شقيق الجسمي الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قائلاً لها:” الحشيمة للكويت وشيوخها وناسها الطيبين والا عرفت أرد عليك، الله يعينك على نفسك”.