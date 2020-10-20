سخرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد من تصريح الممثلة المصرية رانيا يوسف انها تحرص على صيام يومي الاثنين والخميس.

فقد كتبت فجر السعيد تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “الممثله رانيا يوسف تصوم الأثنين والخميس امممممممممممممممممم وهم امممممممممممممممممممممممممممم وبس”.

وقد شارك بعض متابعي فجر السعيد سخريتها من الخبر فيما انتقد اخرون ذلك حيث كتب احدهم قائلا: “جزاها الله خير مسلمة وتنتقي من السُنن اللي تقدر عليه . واللي يصرح بتعظيمه للدين والسنة أفضل من غيرها من المشاهير اللي يهاجم الشرع وينجرف في موجة ضرب الثوابت الدينية.” فيما كتبت اخرى “بلاش نسخر من حد ياعالم يمكن ربنا يهديها”.

وكانت رانيا يوسف قد تحدثت مؤخرا، خلال لقاء تلفزيوني، عن بعض الخطوات التي تتبعها للحفاظ على رشاقتها وجمالها والتي جاء من بينها إنها تحرص دائما على صيام يومي الإثنين والخميس من كل إسبوع .

وأشارت رانيا يوسف إلى أن صيامها ليس للجانب الديني فقط وإنما للحفاظ على رشاقتها فصيام يومين أسبوعيا يجعل الجسم في حالة ارتباك مما يتسبب في فقدان الوزن .