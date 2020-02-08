فجر السعيد تشنّ هجوما لاذعا على أصالة.. وما علاقة أحلام؟

شنّت الاعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ هجوما لاذعا على الفنانة السورية ​أصالة​ نصري، اذ دعتها ان تركز بفنها والكفّ عن التفكير بالفنانة الإماراتية ​أحلام​ الشامسي.



وكتبت فجر على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أصاله انتي جايه تغنين حفله بالكويت والجمهور جاي يسمعك شكو نفانيف أحلام وريشها الأسود بالموضوع ؟! ليش ماتركزين في فنك وفي الجمهور اللي حاضر حفلتك يبي يسمعك …ليش دايماً أحلام مسيطره على تفكيرك حتى و إنتي المفروض مسلطنه بالغناء لجمهور جاي يسمعك مايبي يعرف عدد نفانيف احلام”.