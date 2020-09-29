علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على طريقة اعلان نبأ وفاة لشيخ صباح الاحمد الصباح امير دولة الكويت متمنية أن يقوم ولي العهد او وزير الديوان الاميري بالاعلان بدل وزير الاعلام.

وقالت فجر السعيد في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “اتمنى الا يذيع البيان معالي وزير الإعلام ويذيعه سمو ولي العهد أو وزير الديوان الأميري حجم الزعيم الخالد #صباح_الأحمد أكبر من أن يذيع بيانه وزير الإعلام .. عندما توفى #جمال_عبدالناصر ذاع بيانه الرئيس السادات”.

اتمنى الا يذيع البيان معالي وزير الإعلام ويذيعه سمو ولي العهد أو وزير الديوان الأميري حجم الزعيم الخالد #صباح_الأحمد أكبر من أن يذيع بيانه وزير الإعلام .. عندما توفى #جمال_عبدالناصر ذاع بيانه الرئيس #السادات — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) September 29, 2020

وكان وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح قد نعى منذ قليل الامير الراحل ببيان جاء فيه: “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.”.

الديوان الاميري ينعي الى الشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية والعالم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح #الكويت #تلفزيون_الكويت#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح #وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/YjkSW8MPxj — تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) September 29, 2020