كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حقيقة التسجيل الصوتي المنتشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي المنسوب للفنانة حياة الفهد والذي يطالب بفكّ الحظر في الكويت.
وكتبت فجر في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الصوت المنتشر في الواتس اب لوحده تتحلطم عالوضع ورافضه الحظر …. مو صوت الفنانه الكبيره حياة الفهد صحيح فيه تشابه بالصوت ولكن ليست ام سوزان”.
وتابعت فجر السعيد: “و بس من بديتوا حظر رجعتوا للجذب وتأليف السوالف وتوزيع الإشاعات”.
ورغم نفي فجر السعيد غير ان عدد من المغردين طالبوا حياة الفهد بالخروج ونفي صحة التسجيل بنفسها.
وكان قد تم تداول تسجيل صوتي منسوب لحياة الفهد قالت فيه صاحبته: “ليش الحظر من الخمس للخمس عديتوا الساعات ليش مدة شهر ليش ما اسبوع اش تفرق يعني”.
ويأتي ذلك بعد اعلان مجلس الوزراء الكويتي، فرض حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى الـ 8 من ابريل المقبل وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).