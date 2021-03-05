كشفت الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ حقيقة التسجيل الصوتي المنتشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي المنسوب للفنانة حياة الفهد والذي يطالب بفكّ الحظر في الكويت.

وكتبت فجر في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الصوت المنتشر في الواتس اب لوحده تتحلطم عالوضع ورافضه الحظر …. مو صوت الفنانه الكبيره حياة الفهد صحيح فيه تشابه بالصوت ولكن ليست ام سوزان”.

الصوت المنتشر في الواتس اب لوحده تتحلطم عالوضع ورافضه الحظر …. مو صوت الفنانه الكبيره #حياة_الفهد صحيح فيه تشابه بالصوت ولكن ليست ام سوزان … وبس من بديتوا حظر رجعتوا للچذب وتأليف السوالف وتوزيع الإشاعات — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) March 5, 2021

وتابعت فجر السعيد: “و بس من بديتوا حظر رجعتوا للجذب وتأليف السوالف وتوزيع الإشاعات”.

ورغم نفي فجر السعيد غير ان عدد من المغردين طالبوا حياة الفهد بالخروج ونفي صحة التسجيل بنفسها.

اذا مو مو الفنانة حياة الفهد صاحبة الصوت المنتشر بالوتس اب ، تطلع تنفي . الاجراء بسيط … لان السكوت علامة الرضا . — Soleil (@Lesoleil90) March 5, 2021

وكان قد تم تداول تسجيل صوتي منسوب لحياة الفهد قالت فيه صاحبته: “ليش الحظر من الخمس للخمس عديتوا الساعات ليش مدة شهر ليش ما اسبوع اش تفرق يعني”.

الفنانه حياة الفهد

سؤال للحكومه ليش الحظر من

الخمس إلى الخمس pic.twitter.com/9SqlEFm2T4 — Dr.Ahmad Alharbi (@KPTAWCPT) March 5, 2021

ويأتي ذلك بعد اعلان مجلس الوزراء الكويتي، فرض حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى الـ 8 من ابريل المقبل وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).