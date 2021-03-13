انتشرت مساء الجمعة أنباء عن وفاة الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر المعروفة بلقب “ماما أنيسة”، بعد وعكة صحية تعرضت لها وأدخلت على إثرها المستشفى الأميري في الكويت.

غير ان فجر السعيد نفت صحة هذه الانباء، وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ياجماعه صلوا على النبي وتعوذوا من إبليس .. #ماما_أنيسه بخير وتحتاج منكم الدعاء …آنا اليوم مكلمتها بالتلفون الساعه سبع وصوتها أحسن وقالتلي الحمدلله الطبيب يقولها بديتي تتجاوبين مع العلاج … حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كتب وروج لهالإشاعه .. انتوا شنو”.

ياجماعه صلوا على النبي وتعوذوا من إبليس .. #ماما_أنيسه بخير وتحتاج منكم الدعاء …آنا اليوم مكلمتها بالتلفون الساعه سبع وصوتها أحسن وقالتلي الحمدلله الطبيب يقولها بديتي تتجاوبين مع العلاج … حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كتب وروج لهالإشاعه … انتوا شنو — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) March 12, 2021

كما نفت مي العيدان هذه الشائعة, وقالت في تغريدة لها: “مايتم تداوله عبر السوشل ميديا عن وفاة الاعلامية الكويتية أنيسة جعفر «ماما أنيسة» غير صحيح”.

وكانت قد تعرضت الإعلامية الكويتية الشهيرة ماما أنيسة لوعكة صحية، منذ ايام، ونقلت على إثرها المستشفى الأميري في الكويت.

جاء سبب دخول ماما أنيسة شعرت بتعب مُفاجئ، فقرر الأطباء ضرورة بقائها في المستشفى، إلى حين تحسن وضعها الصحي.

فيما أكدت ابنة شقيقتها سحر، بأن الوعكة الصحية التي تعرضت لها ماما أنيس لا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد.