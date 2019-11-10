فجر السعيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد عملية استمرت اكثر من 8 ساعات

شاركت الاعلامية الكويتية متابعيها اخر مستجدات حالتها الصحية وذلك بعد خضوعها لعملية كبرى استمرت اكثر من ثمانية ساعات.

فقد نشرت فجر السعيد صورة حديثة لها عبر حسابها على انستغرام وكتبت: “الحمدلله حمد الشاكرين 🙏🏻 بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني منما كنت فيه وبديت مرحله اعادة التأهيل للعوده الى الحياة المعتاده من جديد”.

وتابعت فجر السعيد: “العمليه التي اجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULTيقول العمليه الاولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جداً وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه.. يقول الدكتور Alexander RAULT العمليه الأولى خذيتها على عاتقي ومسئوليتي واعلم انها مخاطره لكن كان لابد من إنقاذ حياتچ وبعدها جلست في العنايه المركزه شهر كامل ثم خرجت الى غرفة ملاحظه تحت رقابة الطاقم الطبي لإني حتى تلك اللحظه لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً… استمريت في غرفة الملاحظه شهرين وبعد مرور 3شهور على العمليه الأولى في باريس تم تحديد العمليه ال2 بعد اراحة الامعاء كلها في 3 اشهر وحاولت خلال هالفتره اضغط على نفسي في العلاج الطبيعي للعوده للمشي وكنت اخذ في اليوم 3 حصص مع الدكتور محمد قنجراوي لاعادة تأهيل العضلات والأوتار المتوقفه”.