فجر السعيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد عملية استمرت اكثر من 8 ساعات

شاركت الاعلامية الكويتية متابعيها اخر مستجدات حالتها الصحية وذلك بعد خضوعها لعملية كبرى استمرت اكثر من ثمانية ساعات.
فقد نشرت فجر السعيد صورة حديثة لها عبر حسابها على انستغرام وكتبت: “الحمدلله حمد الشاكرين 🙏🏻 بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني منما كنت فيه وبديت مرحله اعادة التأهيل للعوده الى الحياة المعتاده من جديد”.
وتابعت فجر السعيد: “العمليه التي اجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULTيقول العمليه الاولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جداً وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه.. يقول الدكتور Alexander RAULT العمليه الأولى خذيتها على عاتقي ومسئوليتي واعلم انها مخاطره لكن كان لابد من إنقاذ حياتچ وبعدها جلست في العنايه المركزه شهر كامل ثم خرجت الى غرفة ملاحظه تحت رقابة الطاقم الطبي لإني حتى تلك اللحظه لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً… استمريت في غرفة الملاحظه شهرين وبعد مرور 3شهور على العمليه الأولى في باريس تم تحديد العمليه ال2 بعد اراحة الامعاء كلها في 3 اشهر وحاولت خلال هالفتره اضغط على نفسي في العلاج الطبيعي للعوده للمشي وكنت اخذ في اليوم 3 حصص مع الدكتور محمد قنجراوي لاعادة تأهيل العضلات والأوتار المتوقفه”.
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الحمدلله حمد الشاكرين 🙏🏻 بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني منما كنت فيه وبديت مرحله اعادة التأهيل للعوده الى الحياة المعتاده من جديد.. العمليه التي اجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULTيقول العمليه الاولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جداً وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه.. يقول الدكتور Alexander RAULT العمليه الأولى خذيتها على عاتقي ومسئوليتي واعلم انها مخاطره لكن كان لابد من إنقاذ حياتچ وبعدها جلست في العنايه المركزه شهر كامل ثم خرجت الى غرفة ملاحظه تحت رقابة الطاقم الطبي لإني حتى تلك اللحظه لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً… استمريت في غرفة الملاحظه شهرين وبعد مرور 3شهور على العمليه الأولى في باريس تم تحديد العمليه ال2 بعد اراحة الامعاء كلها في 3 اشهر وحاولت خلال هالفتره اضغط على نفسي في العلاج الطبيعي للعوده للمشي وكنت اخذ في اليوم 3 حصص مع الدكتور محمد قنجراوي لاعادة تأهيل العضلات والأوتار المتوقفه.. اكرر الشكر والتقدير للدكتور محمد قنجراوي سوري مقيم في فرنسا ويعمل في احد المستشفيات الجامعيه بعد اربعين جلسه علاج طبيعي عدت للمشي من جديد وتحركت كل عضلات جسمي بعد أن كنت #معوقه لاتتحرك الا عيوني وجهه وحده فقط..(يتبع)
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عوده من جديد لاصل القصه .. والعمليه التي أجراها د. #موسى_خورشيد والعمليه الثانيه التي يدعي بأني سأظل ممتنه له طول عمري لانه أنقذ حياتي !!! ولا اعلم كيف انقذ حياتي وممن إذا كان هو من أجرى العمليه الأولى التي ادت الى انهيار حياتي ؟!! هل انقذ حياتي من نفسه؟ وتدهورت حالتي الصحيه وتوقفت كل أعضائي الحيويه قلب ورئة وكلى وكبد ولان المستشفى الخاص غير مهيء لمثل هذه الحالات المتدهوره تم نقلي الى مستشفى مبارك ولا أعلم لماذا مبارك وليس الأميري مثلاً حسب بطاقتي المدنيه طلع مدير العنايه المركزه في طيبه هو المدير السابق للعنايه في مبارك يعني ربع ورحت مستشفى مبارك وفي العنايه المركزه للأسف خذيت جرثومه وهنا قرر الأهل يسفروني للعلاج بالخارج وقرر وكيل الصحه ارسالي للعلاج في لندن !! واثناء ذلك وصل البروفسور عايض القحطاني وبعد الفحص على حالتي إقترح إرسالي الى باريس ومستشفى #FOSH تحديداً لإنهم متخصصين في حالتي وسافرت #باريس ورافقني في رحلة السفر د. #موسى_خورشيد واشتكى لأصدقائي بأن الطائره بلا تكييف ساعتين وهو تحمل الحر ويجب أن أشكره!!!! طيب آنا المريضه دكتور اللي بغيبوبه ومسافره بطياره مافيها مكيف شلون وضعي منو يشكرني ؟!!!! وصلنا #باريس واستقبلوني المستشفى وإضطروا للإستعانه بالدكتور #موسى_خورشيد لشرح الحاله لإن تقرير مستشفى مبارك لم يصف الحاله الدقيقه … وبينما أهلي ينتظرون النتيجه خرج لهم د.موسى مهللاً بأنه نجح في اقناع الفرنسيين بالا يجروا لي العمليه فهو مجرد #دمل ويمكنهم اخراجه بالإبره🙄🙄🙄 لم يقتنع الفرنسيين بكلام د.موسى واصروا على إجراء CT scan ليتأكدوا من الحاله الصحيه أظهر لهم بأن الموضوع أكبر من #دمل واصر الدكتور Alexander RAULT على إجراء العمليه وإنصدم فيما رأى في كل الأمعاء فيها غرغرينا ولون الأمعاء بني غامق وبدأ العمل لإنقاذ حياتي وكما أسماها SaveLive هذا ملخص لما فات والبقيه أنتم تعرفونها جيداً من خلال متابعة تغريداتي وسناباتي وانستغرامي … هذا الطاقم الطبي الذي أشوف على العمليه من مستشفى #FOSH الله يجزيهم عني كل خير وشكراً لكل من سعى لتسهيل مهمة سفري الى #باريس واخص الديوان الأميري ومعالي وزير الصحه والله يحفظ الكويت