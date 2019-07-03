فجر السعيد تمهل بلقيس مرة جديدة وتتوعدها بالقضاء بسبب تغريدة “الناموسة”!

عادت الاعلامية الكويتية فجر السعيد واعطت الفنانة اليمنية بلقيس مهلة جديدة ولكن هذه المرة متوعدة باللجوء الى القضاء.

وطلبت فجر السعيد من بلقيس ان توضح انها لا تقصدها بتغريدة الناموسة قائلة: “حجيه مساج الله بالخير .. لايكون انا المقصوده بالتغريده ؟!! معاچ لي الأحد الجاي اذا ما وضحتي لمتابعينج إن آنا المقصود سأضطر آسفه لرفع قضيه ضدچ.. معاج لي الأحد تقدرين تنفين انچ تقصديني .. واتمنى تكونين شجاعه وتردين .. اي او لا وشكرا”.

حجيه مساج الله بالخير .. لايكون انا المقصوده بالتغريده ؟!! معاچ لي الأحد الجاي اذا ما وضحتي لمتابعينج إن آنا المقصود سأضطر آسفه لرفع قضيه ضدچ.. معاج لي الأحد تقدرين تنفين انچ تقصديني .. واتمنى تكونين شجاعه وتردين .. اي او لا وشكرا https://t.co/QPuw8qWq0K — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 2, 2019

وكانت بلقيس قد نشرت سابقا تغريدة لم تذكر فيها فجر السعيد بالاسم ولكن متابعيها تفاعلوا على انها هي المقصودة حيث قالت بلقيس: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها ..الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة ☕️☕️☕️.. هي اللي بدت 👡👡”.

يذكر ان اصالة كانت قد تفاعلت مع هذه التغريدة حيث قالت: “يابيبيتي قرصة الناموس بتدايق بذات الّلحظه وخلص ، عقمي مكانها بالصّبر ، لأنّه الجنينة الّلي قاعدين أنا وأنتي فيها، فيها فراشات وفيها ورود وعادي يكون فيها ناموس ، حتّى ماترشّي المكان مشان ماتدايقي صدرك، واستمتعي بالمكان واشربي قهوتك ☕️صحّه وألف هنا”.