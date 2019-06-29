فجر السعيد تمهل بلقيس يومين!

حدّدت الإعلاميّة الكويتيّة، فجر السعيد، مهلة يومين، للنجمة اليمنيّة الاماراتية بلقيس فتحي للرّدّ عليها بشأن تغريدة للأخيرة تقول الأولى إنّها موجّهة إليها.

وردّت فجر على تغريدة لبلقيس قالت فيها: “بعزّ القايلة”، حيث أعادت السعيد نشر التغريدة وعلقت عليها قائلة: “حجيه تقصديني بهالتغريدة ؟!!! لأن ردود جمهورچ اللي مسويتلهم فولو يقول إنچ تقصديني؟!!! خصوصاً إني قلت بالحلقة بروح قضية بلقيس بعز القايلة… إذا تقصديني خل أكبچر التغريدة وآخذها معاي للنيابة / إذا ماتقصديني خلاص / بانتظار ردج معاچ يومين للرد”.

حجيه تقصديني بهالتغريده ؟!!! لان ردود جمهورچ اللي مسويتلهم فولو يقول انچ تقصديني ؟!!! خصوصاً إني قلت بالحلقه بروح قضيه بلقيس بعز القايله … اذا تقصديني خل اكبچر التغريده وآخذها معاي للنيابه / اذا ماتقصديني خلاص / بانتظار ردج معاچ يومين للرد https://t.co/0YpyzGzKvO — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 27, 2019

وكانت فجر السعيد، قد كشفت، الأسبوع الماضي، أنّ بلقيس فتحي، رفعت دعوى قضائيّة ضدّها، وعلى إثرها، تمّ استدعاؤها من النّيابة، للمثول أمام التّحقيق.

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