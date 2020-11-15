شنت الاعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما جديدا على الفنانة السورية/البحرينية اصالة بسبب عدم تسجيلها مرثية لرئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،

فقد كتبت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الفنانه الكبيره #أصاله تهقون سوت مرثيه بصوتها العذب ترثي فيها الأمير_خليفه_بن_سلمان والا أكتفت بكتابة #بوست عزاء بالتويتر حالها حال غيرها من الفنانين الغير بحرينيين …”.

وتابعت “إنتي شنو لافرح مشاركتهم ولاحزن مشاركتهم.. عيل ليش محسوبه عليهم كمالة عدد.. ” مع هاشتاغ #بطت_چبدي.

الفنانه الكبيره #أصاله تهقون سوت مرثيه بصوتها العذب ترثي فيها الأمير_خليفه_بن_سلمان والا أكتفت بكتابة #بوست عزاء بالتويتر حالها حال غيرها من الفنانين الغير بحرينيين … إنتي شنو لافرح مشاركتهم ولاحزن مشاركتهم عيل ليش محسوبه عليهم كمالة عدد #بطت_چبدي — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 14, 2020

ثم كتبت فجر تغريدة اخرى قالت فيها: “المهم …. إذا نزلت المذكوره أدناه #مرثيه أو صورة فيها كلام حزين… أو أي شي يوحي للمتابع إنها حزينه على #الفقيد بلغوني عشان يمكن أغير موقفي منها ولو إنها بالنسبه لي لو تسوي #نط_الحبل مالها #غفاريه عندي لإني ما أحب هالنوعيات اللي تاكل وتمش إيدها بالطوفه”.

المهم …. إذا نزلت المذكوره أدناه #مرثيه أو صورة فيها كلام حزين… أو أي شي يوحي للمتابع إنها حزينه على #الفقيد بلغوني عشان يمكن أغير موقفي منها ولو إنها بالنسبه لي لو تسوي #نط_الحبل مالها #غفاريه عندي لإني ما أحب هالنوعيات اللي تاكل وتمش إيدها بالطوفه — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 14, 2020

وقد استغرب جمهور اصالة مطالبتها بتسجيل مرثية للراحل حيث كتبت احدهم: “انتي شكو في مغنيات بحرينيات ما سو مرثيه و بعدين هذا وزير مو حاكم ثمني كلامك عدل ولا تبين الزله على اصاله ناس فاضيه اللله يرزقج حياه” فيما كتبت اخرى: “ست فجر هذا ميت والميت مايحتاج الا الدعاء والصدقه مايحتاج ولاهو في حاجه مرثيه وغناء وطبل وش النفاق ذا وش بفيده بقبره مرثيه ناس فارغه وتحب المشاكل”.

ست فجر هذا ميت والميت مايحتاج الا الدعاء والصدقه مايحتاج ولاهو في حاجه مرثيه وغناء وطبل وش النفاق ذا وش بفيده بقبره مرثيه ناس فارغه وتحب المشاكل — حنين (@haneenaq1234) November 14, 2020