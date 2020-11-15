شنت الاعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما جديدا على الفنانة السورية/البحرينية اصالة بسبب عدم تسجيلها مرثية لرئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
فقد كتبت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الفنانه الكبيره #أصاله تهقون سوت مرثيه بصوتها العذب ترثي فيها الأمير_خليفه_بن_سلمان والا أكتفت بكتابة #بوست عزاء بالتويتر حالها حال غيرها من الفنانين الغير بحرينيين …”.
وتابعت “إنتي شنو لافرح مشاركتهم ولاحزن مشاركتهم.. عيل ليش محسوبه عليهم كمالة عدد.. ” مع هاشتاغ #بطت_چبدي.
ثم كتبت فجر تغريدة اخرى قالت فيها: “المهم …. إذا نزلت المذكوره أدناه #مرثيه أو صورة فيها كلام حزين… أو أي شي يوحي للمتابع إنها حزينه على #الفقيد بلغوني عشان يمكن أغير موقفي منها ولو إنها بالنسبه لي لو تسوي #نط_الحبل مالها #غفاريه عندي لإني ما أحب هالنوعيات اللي تاكل وتمش إيدها بالطوفه”.
وقد استغرب جمهور اصالة مطالبتها بتسجيل مرثية للراحل حيث كتبت احدهم: “انتي شكو في مغنيات بحرينيات ما سو مرثيه و بعدين هذا وزير مو حاكم ثمني كلامك عدل ولا تبين الزله على اصاله ناس فاضيه اللله يرزقج حياه” فيما كتبت اخرى: “ست فجر هذا ميت والميت مايحتاج الا الدعاء والصدقه مايحتاج ولاهو في حاجه مرثيه وغناء وطبل وش النفاق ذا وش بفيده بقبره مرثيه ناس فارغه وتحب المشاكل”.