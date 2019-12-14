فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام : ” الورد ما يعوضني عنك “

نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها وجهت من خلالها رسالة عتاب إلى الفنانة الإماراتية ” أحلام ” .

وذلك بسبب عدم حضور أحلام إلى باريس لمرافقة فجر السعيد في رحلة عودتها إلى بلدها بعد إنتهائها من فترة العلاج كما إنها لم تستقبلها في المطار .

قكتبت السعيد قائلة : ” حبيبتي أم فاهد لايمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ما جيتي باريس ولا رافقتيني في رحلة العودة كما وعدتيني .. قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين .. وللأسف هذا ما صار وهم ما لقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت .. الورد ما يعوضني عنچ ولا عن شوفتچ ” .

وجاءت تلك التغريدة ردا على التغريدة التي كتبتها أحلام لتهنئة فجر السعيد بعودتها إلى بلدها الكويت فقالت : ” الحمد لله ع السلامة أم عثمان نورتي بلادچ واهلچ وبيتچ ويارب ما تفارقچ هالابتسامة والفرحة وجعل ما جاچ تكفير يارب ” .