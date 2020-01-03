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فجر السعيد عن الرد الايراني على اغتيال سليماني: “سهود ومهود ماكو الا العافية”

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fajer elsaeed11

فجر السعيد

علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على اغتيال قائد فيلق الفدس الايراني فجر اليوم الجمعة في العراق والرد الايراني المرتقب.

وقالت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “إيران أضعف من أن ترد على أمريكا .. إيران منهاره داخلياً وماعليكم من التصريحات الرسميه .. تعودت إيران على الحرب بالوكاله عن طريق الموالين لها اما انها هي تدخل حرب بنفسها صعبه 🙈 سهود ومهود ماكو الا العافيه ودوروا فلول قاسم سليماني وين انهزموا”.

وتابعت فجر السعيد في تغريدة اخرى: “السؤال اللي يطرح نفسه منو اللي بلّغ الأمريكان عنهم وأعطاهم الإحداثيات والأسماء لتكون الضربه بهذه الدقه ؟!!! #العراق بدا يتعافى الحمدلله”.

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