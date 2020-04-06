فراس سعيد : ” إيه لزمة الكلام الغلط و الدعاء على الناس ؟ “

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لكلا من الفنانين ” محمد رمضان ” و ” فراس سعيد ” أثناء تواجدهما في مواقع تصوير أعمالهما وهو الأمر الذي أثار استياء وهجوم رواد السوشيال ميديا عليهما بسبب الاستمرار في تصوير المسلسلات على الرغم من دعوات البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 .

وعلق الفنان ” فراس سعيد ” على هذا الأمر معربا عن غضبه الشديد من الهجوم عليه دون التأكد من حقيقة الصورة فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” قائلا : ” صباح الخير جميعا آسف إني بكلمكم عن حاجة بسيطة بس الموضوع محيرني ومش فاهم الصورة دي بقالها يومين بتلف الانترنت ” .

وتابع : ” ناس كتير كاتبة إن في زمن أتقفل فيه الجوامع و المساجد الناس دي لسه بتصور .. و طبعا ناس بتدعي علينا بأننا نمرض و ناس شايفة إن ده أستهتار و جري ورا الفلوس غير كلام جارح كتير مالهوش لازمة ” .

وأضاف فراس سعيد : ” أولا لا أعلم لو صورة الزميل محمد رمضان دي من إمتى بس الصورة الثانية اللي متشيرة دي من تصوير مسلسل ضد مجهول يعني من اكتر من سنتين وأنا عن نفسي واقف تصوير وفالبيت داخل على 3 أسابيع ” .

واستكمل : ” ثانيا أنا مع كل الناس اللي شايفة إن التجمع فالوقت ده غلط واننا لازم نلتزم بالاجراءات الوقائية بس فيه مسئولية على الناس دي وأكيد مش هينزلو من بيوتهم إلا عشان المسؤولية دي .. ثالثا.هو ا=إيه لزمة الكلام الغلط والدعاء على الناس ؟ آسف لو خدت من وقتكم ” .