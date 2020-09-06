غازلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الممثل السوري فراس سعيد، بعد تعاونها معه في مسلسلها الجديد “أسود فاتح” بشكل مبالغ فيه حيث وصفته بالرجل السكسي أي المثير، رغم كونه متزوج ولديه ولدان.

بدوره رد فراس سعيد على ما قالته هيفاء وهبي، لكن كان رده أكثر رسمية ولم يصفها بمثل ما وصفته فقد فراس سعيد: “طب لما تبقى نايم الظهر و تصحى على بوست زي ده.. أعمل ايه انا بقه؟؟!! انا بس عاوز اقولك حاجه يا هيفاء انا مبسوط وفرحان بيكي وبصدقتنا وبكل لحظة أشتغلت فيها معاكي”.

تابع: “انتي انسانة مدهشة من الداخل والخارج، بداخلك ملاك يجعلك فريدة من نوعك، حافظي على تلك الروح الجميلة، الله يحفظك، أحبك كثيراً”.

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت صورة لها برفقة فراس سعيد وعلقت عليها باللغة الانكليزية قائلة: “هذا هذا الرجل الوسيم هو سورى أرجنتيني ممثل موهوب ومهندس ديكور ولديه صورت رائع.. وأنا سعيدة بالعمل معك أيها الرجل المثير” مستعملة مصطلح “سكسي”.

وأعلنت هيفاء وهبى، في وقت سابق، عن الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “أسود فاتح”، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام، فيديو من آخر يوم تصوير لطاقم العمل، معلقة عليه قائلة “أحلى فركش وأغلى ناس على قلبى”، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بداية من أزمة كورونا حتى انفجار لبنان