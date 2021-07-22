نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مدينة جدة في السعودية لإحياء اولى حفلاته.

وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: “سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية”.

وفي اول تصريح له بعد وصوله الى السعودية، قال جورج وسوف: فرحان كثير ومبسوط انا هون في جدة لسه واصل في المطار وفرحتي لا توصف اول مرة بغني في المملكة العربية السعودية”.

وكان جورج وسوف قد روج لحفلته في جدة بمقطع فيديو من بداياته حيث ظهر بشكل مختلف تماما على غير العادة، وسرعان ما حصد الفيديو على تفاعل كبير من متابعيه وجمهوره.

وطرح سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا أغنية “ياه ع الزمن” التى طرحها باللهجة المصرية، وحققت ما يقرب من 8 ملايين من المشاهدات على موقع الـ “يوتيوب”.