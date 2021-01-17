فاجأت الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي متابعيها بنشر صور ومقطع فيديو لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وثقّت من خلالهم اطلالة مختلفة.

وتصدرت فرح الهادي بعد هذه الاطلالة الترند حيث دشّن رواد موقع “تويتر”، هاشتاغ #فرح_الهادي، الذي سرعان ما تصدر كما صعد اسم زوجها الفنان عقيل الرئيسي للتريند أيضًا كونه رافقها في بعض الصور.

وجاء ظهور فرح الهادي بمكياج “مرعب” بحسب المتابعين؛ إذ جاء شكلها غريبًا بعدما رسمت عينيها بطريقة احترافية، وارتدت أزياءً غير مألوفة.

كما وضعت فرح عددا من الإكسسوارات التي بدت استثنائية، سواء “خواتم” في أصابعها أو أقراط في أذنهيا، كما تصرفت بغرابة وضحكت بطريقة هستيرية.

وتركت فرح الهادي تعليقات على الصور في شكل جُمل وظهر معها في بعضها زوجها عقيل الرئيسي، وقالت فيها: “سئمت انتظارك أين أنت؟”، و”قاعدة أطلع بوزات”، و”أنا لست أي أنثى أنا أميرته”، و”كل عام وأنا صغيرتك المدللة كل عام وأنت سندي وأماني ودفئي”، و”حماك الرحمن لأهلك ثم لي ثم لي ثم لي”، و”يعشقني وعذبني مرمني وأنا مالي سواه”.

When u catch he look at another girl u be like : #فرح_الهادي pic.twitter.com/BiwEPCbbWA — Lea (@__vlea) January 17, 2021