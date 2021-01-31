استعرضت الفنانة الكويتية فرح الهادي نحافتها في صور جديدة نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فرح الهادي في الصور وهي تصور نفسها بهاتفها على طريقة السيلفي حاجبة وجهها ومستعرضة جسدها حيث ارتدت فستان طويل اظهر نحافتها.

وقد تفاعل المتابعون مع اطلالة فرح الهادي حيث تغزل الكثيرون بها فيما أكد اخرون على خضوعها لعمليات تجميل.

على فكره ترا هي متكلمه وقايله أنها مسويه عمليه قبل كم سنه وتوها بدت تبان النتايج — sara (@onlygirlll_) January 31, 2021

غير ان البعض لم يعجبهم اطلالتها وانتقدو نحافتها التي وصفوها بالمفرطة حيث كتب احدهم “المثاليه في وادي وهي في وادي كنها مسواك”.

يذكر ان فرح الهادي من اكثر الفنانات اللوتي يحرصن على مواكبة الموضة والظهور بإطلالات تليق بمرحلتها العمرية كما انها تحرص على نشر صور لها مع زوجها عقيل الرئيسي عبر حسابها على انستغرام الذي يتابعها عليه اكثر من خمسة ونصف مليون.