فرح الهادي في غاية العصبية وخلاف مع زوجها في بث مباشر.. وتقول: “أنا بومة”!

شاركت الفنانة فرح الهادي متابعيها على “السوشيال ميديا” بمقطع فيديو جديد يجمعها بزوجها عقيل الرئيسي خلال تواجدهما في السيارة وهي في غاية العصبية.

وتظهر الهادي في المقطع وهي غاضبة من عقيل وتطلب منه البقاء صامتاً، دون أن يتحدث معها.



ولفتت فرح الى انها “اليوم بومة”، ليعلق عليها الرئيسي بطريقة ساخرة “بومة هاري بوتر السوداء”.

وأثار هذا المقطع جدلاً كبيراً بين المتابعين الذين اعتبروا أنه لا يوجد أي معنى للمقطع الذي حرصت الهادي على تصويره وعرضه بشكل مباشر على “سناب شات”، لافتين إلى أن هذا الثنائي يحرص على نشر أي شيء عن حياتهما الشخصية في سبيل الاعلانات.

من جهة ثانية، تعرضت فرح للكثير من الانتقادات بسبب ملابسها المتعددة الألوان التي ارتدتها أخيراً، حيث ارتدت بنطالاً واسعاً مع جاكيت من القماش من اللون الموف، ونسقت معه معطفاً أصفر مع حذاء نسائي من اللون نفسه، وحملت في يدها حقيبة صغيرة باللون الكحلي، مع اكسسوار غريب لنظارتها، فكانت اطلالتها سيئة وخالية من أي تنسيق.