فرح الهادي في مقطع فيديو بإطلالة صادمة لمتابعيها

نشرت الفنانة الكويتية ” فرح الهادي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها ظهرت فيه بإطلالة صدمت جمهورها ومتابعيها .

حيث ظهرت فرح الهادي في مقطع الفيديو بشعر باللون الأحمر الناري ومكياجا قويا وصاخبا فبدت إطلالتها مختلفة تماما عن شكلها الطبيعي .

وكتبت فرح في تعليقها على الفيديو وإطلالتها قائلة : ” عطر مرميد قريبا ” .