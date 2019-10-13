فرح الهادي في مقطع فيديو بإطلالة صادمة لمتابعيها

نشرت الفنانة الكويتية ” فرح الهادي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها ظهرت فيه بإطلالة صدمت جمهورها ومتابعيها .
حيث ظهرت فرح الهادي في مقطع الفيديو بشعر باللون الأحمر الناري ومكياجا قويا وصاخبا فبدت إطلالتها مختلفة تماما عن شكلها الطبيعي .
وكتبت فرح في تعليقها على الفيديو وإطلالتها قائلة : ” عطر مرميد قريبا ” .
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Mermaid Perfume🧜🏻♀️ Coming Soon عدستي لنس مي Snowy @calalenses عطر مرميد قريباً💕 التفاصيل بسنابي farah_alhady1 #فرح_الهادي