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فرح الهادي في مقطع فيديو بإطلالة صادمة لمتابعيها

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نشرت الفنانة الكويتية ” فرح الهادي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها ظهرت فيه بإطلالة صدمت جمهورها ومتابعيها .

حيث ظهرت فرح الهادي في مقطع الفيديو بشعر باللون الأحمر الناري ومكياجا قويا وصاخبا فبدت إطلالتها مختلفة تماما عن شكلها الطبيعي .

وكتبت فرح في تعليقها على الفيديو وإطلالتها قائلة : ” عطر مرميد قريبا ” .

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Mermaid Perfume🧜🏻‍♀️ Coming Soon عدستي لنس مي Snowy @calalenses عطر مرميد قريباً💕 التفاصيل بسنابي farah_alhady1 #فرح_الهادي

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