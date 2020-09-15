نشرت الفنانة السورية ” فرح يوسف ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” كشفت من خلالها عن حالتها النفسية وشعورها بحالة غريبة على حد وصفها .

وأشارت إلى أن الحجر والعزل بسبب فيروس كورونا المستجد هم من الأسباب القوية التي أثرت على نفسيتها في هذه الفترة .

فكتبت فرح يوسف قائلة : ” عم مر بحالة غريبة إنو ما عم حب أحكي ولا عم حب أطلع مع إنو أنا من الناس اللي دائما عندي طاقة كبيرة للحكي وللحركة و صوتي دائما معبي الدني ” .

وتابعت : ” كورونا والحجر عملو تأثير كبير على نفسيتي وبلشت بالفعل حس إنو فيني شي تغير ومش مريح هالشي مو منيح ومو عاجبني ابدا ” .